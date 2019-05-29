О'Райлли: «Сент-Луис» найдёт ответ и сравняет счёт в серии с «Бостоном»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли уверен, что его команда сравняет счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Мы знаем, как показывать свой лучший хоккей и уверены, что способны победить. Первая встреча сложилась не так, как мы хотели, но мы найдём ответ и сравняем счёт в серии», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис. В финале конференции «музыканты» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2, а «Бостон» переиграл в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».
- 29 мая 2019
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