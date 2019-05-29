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Асетов: «Барыс» мог пройти «Авангард», но нас подвели травмы лидеров

Асетов: «Барыс» мог пройти «Авангард», но нас подвели травмы лидеров
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов подвёл итоги сезона в составе клуба из Астаны.

«Сезон сложился хорошо. В плей-офф уже было сложнее, проиграли «Авангарду». Один круг прошли, во втором остановились. В целом хотелось бы больше игрового времени получать. А так, я доволен, что первый полноценный сезон прошёл в КХЛ. Семь очков в сезоне, считаю, нормальный результат.

Конечно, мы могли пройти «Авангард». Но подвели нас травмы, лидеры не играли. Если бы все были в строю, то ничего невозможного нет.

Давайте сначала отдохнём. Потом команда соберётся, уже после будем разговаривать с руководством насчёт того, какие задачи стоят на следующий сезон. Это хоккей, тут всё происходит почти как в бизнесе», — приводит слова Асетова Prosports.kz.

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