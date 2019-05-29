Бозак: «Сент-Луис» показывает лучшую игру, когда оказывается в роли догоняющего

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился ожиданиями от второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Мы весь год этим занимаемся — пытаемся наверстать то, что упустили. Так что в отставании после одного матча нет ничего страшного. У меня вообще ощущение, что мы начинаем демонстрировать свой лучший хоккей, когда оказываемся в роли отстающих. Постараемся доказать это в очередной раз во втором матче», — приводит слова нападающего «блюзменов» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.