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Третьяк: люди приходят на Овечкина — как в Большой театр на приму-балерину

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: люди приходят на Овечкина — как в Большой театр на приму-балерину
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил эффект от приезда на ЧМ-2019 огромного количества звёзд и рассказал, возможно ли будет собрать столько же игроков НХЛ на турнире в Петербурге в 2020 году…

«Рассчитываем ли на приезд такого же количества звёзд из НХЛ на ЧМ в Петербурге, что и турнир в Словакии? Пока договоренностей на эту тему нет. Но думаю, что инициатива IIHF о более поздних сроках начала турнира — это очень хорошо для хоккея. Чем больше звёзд, тем более привлекательно соревнование для зрителей. Посмотрите, сколько мастеров приехало в Братиславу — не только из России. Почти вся сборная Швеции состояла из игроков НХЛ. То же самое можно сказать про США и Канаду. Да, в итоге выше всех оказались финны без хоккеистов из-за океана, но это только подчеркивает яркость их победы над более сильными по именам командами. Практически с финала конференций Кубка Стэнли можно было взять игроков на чемпионат мира.

Когда есть выбор среди звёзд, это интересно не только для команд, но и для болельщиков со всей планеты. Ведь все хотят вживую увидеть Александра Овечкина, потому что большинство только слышало, как он играет в НХЛ. Люди просто приходят на него — как в Большой театр на приму-балерину. Поэтому, думаю, очень хорошо, что чемпионат мира в этом году стартовал позже обычного. Но ещё дальше сдвигать сроки — после 10 мая — тоже нельзя. Если начинать турнир 15 мая, то очень долгое время придётся держать в форме игроков, которые заканчивают сезон в середине апреля. Поэтому к выбору дат ЧМ надо подходить аккуратно», — приводят слова Третьяка «Известия».

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