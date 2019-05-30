«Бостон» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 10-ю шайбу в плей-офф
Во втором матче финальной серии за Кубок Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». После первого периода счёт равный — 2:2.
Вторую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, ассистентом выступил Джейден Шварц. Это 10-й гол Тарасенко в плей-офф. Всего на его счету 15 (10+5) очков в 21 матче при показателе полезности «-4». Россиянин продлил серию с очками в плей-офф до восьми игр.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.
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