Тарасенко набирает очки 8 матчей подряд, он в шаге от клубного рекорда

Во втором матче финальной серии за Кубок Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». После второго периода счёт равный — 2:2.

Вторую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Это 10-й гол Тарасенко в плей-офф. Всего на его счету 15 (10+5) очков в 21 матче при показателе полезности «-4». Россиянин продлил серию с очками в плей-офф до восьми игр.

Подобные серии в истории «Сент-Луиса» имеют на своём счету Бретт Халл и Гари Сабурин, у Тони Карри – из 9 очков. Тарасенко – первый игрок «блюзменов» за 29 лет с таким достижением.



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.