«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии, у Тарасенко гол

Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в овертайме взял верх над «Бостон Брюинз» — 3:2.

Результативным вышел первый период. На пятой минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил равновесие, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Музыканты» отыгрались усилиями Владимира Тарасенко, забросившего 10-ю шайбу в плей-офф. Победу «блюзменам» в овертайме принёс Карл Гуннарсон. Это его первый гол в плей-офф за карьеру.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.50 на льду. У Ивана Барбашёва «+1», 3 силовых приёма и блок-шот за 13.11 (3.02 – в меньшинстве).

Счёт в серии стал равным 1-1. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 2 июня, начало – в 3:00 мск.