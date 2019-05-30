«Сент-Луис» одержал первую победу в финале Кубка Стэнли в истории клуба

Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в овертайме взял верх над «Бостон Брюинз» — 3:2. «Музыканты» одержали первую победу в финальной серии в истории клуба. До того «блюзмены» проиграли в 12 встречах кряду. Первую игру в лиге и первую победу в финале Кубка Стэнли разделили 18858 дней.

Результативным вышел первый период. На пятой минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил равновесие, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Музыканты» отыгрались усилиями Владимира Тарасенко, забросившего 10-ю шайбу в плей-офф. Победу «блюзменам» в овертайме принёс Карл Гуннарсон. Это его первый гол в плей-офф за карьеру.