Джордан Биннингтон приблизился к достижению Патрика Руа и Мэтта Мюррея

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли. Победную шайбу в дополнительное время забросил защитник «музыкантов» Карл Гуннарсон.



Голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон одержал 13-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Вратарь вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди новичков, опередив Майка Вернона и Кена Драйдена. По 15 побед в дебютный сезон в НХЛ одержали Патрик Руа (1986), Рон Хекстолл (1987), Кэм Уорд (2006) и Мэтт Мюррей (2016). Примечательно, что Руа, Уорд и Мюррей в итоге стали обладателями Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

Биннингтон – первый вратарь в истории «Сент-Луиса» с 10 победами в плей-офф