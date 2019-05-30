Джордан Биннингтон приблизился к достижению Патрика Руа и Мэтта Мюррея
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли. Победную шайбу в дополнительное время забросил защитник «музыкантов» Карл Гуннарсон.
Голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон одержал 13-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Вратарь вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди новичков, опередив Майка Вернона и Кена Драйдена. По 15 побед в дебютный сезон в НХЛ одержали Патрик Руа (1986), Рон Хекстолл (1987), Кэм Уорд (2006) и Мэтт Мюррей (2016). Примечательно, что Руа, Уорд и Мюррей в итоге стали обладателями Кубка Стэнли.
«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
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