Маршан: первое звено «Бостона» не может продолжать так играть

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после второго матча серии финала Кубка Стэнли оценил игру первого звена команды. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «музыкантов». Победную шайбу в дополнительное время забросил Карл Гуннарсон.



«Мы должны играть лучше. Я сам в этих двух встречах выглядел не лучшим образом. Наше звено не может продолжать играть так», — приводит слова Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Владимира Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.50 на льду. У Ивана Барбашёва «+1», 3 силовых приёма и блок-шот за 13.11 (3.02 – в меньшинстве).

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.