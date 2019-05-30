Тарасенко приблизился к повторению клубного рекорда, забив в 4-м матче ПО подряд

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативным броском и продлил серию с заброшенными шайбами в плей-офф до четырёх матчей. Ранее россиянин отличился голом в первой игре с «Бостоном» и в двух заключительных матчах серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4-2).
Тарасенко находится в шаге от повторения клубного рекорда. В пяти играх подряд забитыми голами отмечались Фил Роберто (1972) и Джо Маллен (1982). Легендарный форвард Бретт Халл трижды забрасывал шайбы в четырёх матчах плей-офф подряд.
«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
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