Тарасенко приблизился к повторению клубного рекорда, забив в 4-м матче ПО подряд

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли.



Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативным броском и продлил серию с заброшенными шайбами в плей-офф до четырёх матчей. Ранее россиянин отличился голом в первой игре с «Бостоном» и в двух заключительных матчах серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4-2).



Тарасенко находится в шаге от повторения клубного рекорда. В пяти играх подряд забитыми голами отмечались Фил Роберто (1972) и Джо Маллен (1982). Легендарный форвард Бретт Халл трижды забрасывал шайбы в четырёх матчах плей-офф подряд.

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.