Нападающий Вячеслав Лещенко продолжит играть за «Спартак»

Нападающий Вячеслав Лещенко принял квалификационное предложение «Спартака» и продолжит играть за красно-белых, сообщает официальный сайт московского клуба. Новый односторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года.



Предстоящий сезон станет для 24-летнего форварда пятым в клубе. В минувшем сезоне Вячеслав Лещенко принял участие в 58 матчах, в которых набрал 14 (6+8) очков. Всего в КХЛ нападающий провёл 262 игры и записал в личную статистику 89 (40+49) очков.

В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл в шести матчах СКА, хотя одержал победу в каждой из первых двух встреч. В межсезонье команду возглавил бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.