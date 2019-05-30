Экс-форвард «Сибири» и «Локомотива» Улльстрём перешёл в рижское «Динамо»
Нападающий Давид Улльстрём пополнил ряды рижского «Динамо», информирует пресс-служба латвийского клуба в «Твиттере».
30-летний швед уже выступал в Континентальной хоккейной лиге. Ранее он защищал цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». Всего в КХЛ провёл 169 матчей, забросив 45 шайб и отдав 35 результативных передач при показателе полезности «-1».
Сезон-2018/19 Улльстрём провёл в Американской хоккейной лиге в составе клуба «Таксон Роудраннерс». В 29 матчах регулярного чемпионата швед набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «+11» и 14 минутах штрафа.
В минувшем сезоне рижское «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не сумело попасть в плей-офф.
Двукратный чемпион Швеции Кристофер Берглунд перешёл в рижское «Динамо»
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