Гуннарсон: «Сент-Луис» летал по льду во втором матче серии с «Бостоном»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарсон прокомментировал результат второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Шведский защитник записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.



«В первом матче мы не были собой довольны. Сегодня же «Сент-Луис» летал по льду. Думаю, что мы здорово играли на протяжении всех 60 минут. Такой уж командой мы являемся.



Я был близок к голу в третьем периоде, попал в штангу. Но мы немного поговорили между периодами, и я сказал, что мне нужен всего один шанс», — приводит слова Гуннарсона официальный сайт НХЛ.

32-летний хоккеист впервые в карьере поразил ворота соперника в плей-офф и сделал это в 57-м матче. Шведский защитник стал вторым игроком в истории «блюзменов», кому удалось забросить первую шайбу в плей-офф в финальной серии Кубка Стэнли. В 1968 году таким же достижением отметился Крэйг Кэмерон.