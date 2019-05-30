Тарасенко забросил 32-ю шайбу в плей-офф НХЛ и приблизился к результату Буре

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
Нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко забросил шайбу, которая стала для него 32-й в плей-офф. Форвард продлил серию с заброшенными шайбами в плей-офф до четырёх матчей. Тарасенко занимает девятое место в истории НХЛ среди хоккеистов, представляющих Россию. На восьмой строчке располагается Павел Буре, забросивший 35 шайб.
Кроме того, впереди Владимира располагаются следующие игроки: Александр Овечкин (65), Евгений Малкин (63), Сергей Фёдоров (52), Алексей Ковалёв (45), Павел Дацюк (42), Вячеслав Козлов (42) и Александр Могильный (39).
«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
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