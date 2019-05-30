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Хиетанен: были предложения от других команд, но «Динамо» — лучший вариант

Хиетанен: были предложения от других команд, но «Динамо» — лучший вариант
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Юусо Хиетанен поделился эмоциями после подписания однолетнего контракта с московским клубом. Финн выступает за московский клуб с 2015 года.

«Конечно, рад, что остался в «Динамо»! И я, и моя семья очень любим Москву. Отличный город, в котором комфортно жить. У меня были предложения от других клубов, были разные варианты, но «Динамо» — лучший для меня. Я провёл уже несколько лет в этом клубе, здесь отличные болельщики и великолепная поддержка трибун на домашних матчах.

Надеюсь, мы сможем добиться большего успеха. Я буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде показать лучший результат. Владимир Крикунов сумеет подобрать хороший состав и сплотить команду», — приводит слова Хиетанена официальный сайт бело-голубых.

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