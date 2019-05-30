Хартли: я люблю Россию, вокруг прекрасные люди

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вспомнил встречу с болельщиками в Омске, поделился планами на ближайшие месяцы и признался в любви к России.
«Мне понравилось на встрече с болельщиками в Омске. Это было здорово, и очень важно увидеться с игроками, с руководством клуба и, конечно, повстречаться с фанатами из Омска. Я помню то время, когда мы покинули Омск. Все фанаты плакали — и взрослые, и дети были сильно огорчены. И теперь вернуться назад, пусть и без Кубка Гагарина, но после хорошей игры в плей-офф, было приятно приехать обратно и ещё раз поздороваться с очень преданными фанатами.
Я поеду домой, хочу увидеть любимую внучку. Очень скучаю. После этого начну готовиться к новому сезону. Поговорю с Максимом Сушинским, с руководством клуба. Будем стараться сделать достойную хоккейную команду. Я съезжу домой на несколько недель, а затем вернусь в Россию.
Я полюбил Балашиху, я люблю Россию. В начале сезона я открыл для себя Омск, но мы все знаем историю с ареной, поэтому мы перебрались в Балашиху. Это здорово, ведь вокруг прекрасные люди. Руководство сделало мой переезд из Северной Америки в Россию очень простым. У нас прекрасная организация», — сказал Хартли в интервью, размещённом на странице клуба в «Твиттере».
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