Парэйко: у «Сент-Луиса» здоровая ненависть к сопернику

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился мнением о силовой борьбе с игроками «Бостон Брюинз» в финальной серии Кубка Стэнли. Во втором матче серии хоккеисты «блюзменов» сделали 50 силовых приёмов. Напомним, счёт в противостоянии после двух матчей равный — 1-1.



«У нас есть преимущество перед соперником в габаритах, и было бы глупо не пытаться его использовать. Тем более „Брюинз“ большую часть встречи провели в пять защитников. Если хотите, можете назвать это здоровой ненавистью к соперникам. Хотя её цель чаще всего — заставить соперника совершить потерю и завладеть шайбой», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли

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