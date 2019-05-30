Парэйко: у «Сент-Луиса» здоровая ненависть к сопернику
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился мнением о силовой борьбе с игроками «Бостон Брюинз» в финальной серии Кубка Стэнли. Во втором матче серии хоккеисты «блюзменов» сделали 50 силовых приёмов. Напомним, счёт в противостоянии после двух матчей равный — 1-1.
«У нас есть преимущество перед соперником в габаритах, и было бы глупо не пытаться его использовать. Тем более „Брюинз“ большую часть встречи провели в пять защитников. Если хотите, можете назвать это здоровой ненавистью к соперникам. Хотя её цель чаще всего — заставить соперника совершить потерю и завладеть шайбой», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
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Атака, хиты и ненависть. Это было классно.
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