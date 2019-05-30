Каски: победа на ЧМ-2019 помогла мне попасть в НХЛ

Финский защитник Оливер Каски прокомментировал победу своей сборной на ЧМ-2019 и поделился эмоциями от перехода в «Детройт Ред Уингз».



«Конечно, я рад победе на чемпионате мира. Я получил огромный опыт, в чём сыграл большую роль наш тренерский штаб. Победа помогла мне попасть в НХЛ. Но если не смогу играть на высшем уровне, вряд ли я там задержусь.



«Детройт» — молодая команда. Там происходит создание нового состава. Думаю, в ближайшее время они будут играть в плей-офф», — приводит слова игрока Ilta-Sanomat.



В сезоне-2018/19 Каски выступал за финский «Пеликанс», набрав 51 (19+32) очко в 59 матчах регулярного чемпионата, а также забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в шести играх плей-офф.

«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ Это было настоящее финское чудо на льду.