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Марьямяки: не думаю, что Анттилу поразит звёздная болезнь после ЧМ-2019

Марьямяки: не думаю, что Анттилу поразит звёздная болезнь после ЧМ-2019
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился мнением о нападающем своей команды Марко Анттиле, блеснувшем на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Финляндии.

«Зная характер Анттилы, я уверен, что он хочет поскорее перестать быть объектом шумихи и вернуться к обычной жизни. Несмотря на его успехи, я уверен, что Анттилу не поразит звёздная болезнь после чемпионата мира», — приводит слова тренера Iltalehti.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Анттила, оформивший дубль в финальной игре.

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