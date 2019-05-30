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Хьюз: я — лучший игрок грядущего драфта, лучший хоккеист в своём возрасте

Хьюз: я — лучший игрок грядущего драфта, лучший хоккеист в своём возрасте
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги.

«У «Нью-Джерси» молодой состав, там играет самый ценный хоккеист лиги прошлого сезона Тейлор Холл. У них хорошие болельщики, в прошлом они три раза выиграли Кубок Стэнли, так что у них есть победные традиции, и они хотят снова добиться успеха. Я буду рад, если окажусь в «Нью-Джерси».

С моей скоростью и техникой я смогу вписаться в НХЛ. Я считаю себя лучшим игроком в этом драфте и лучшим хоккеистом своего возраста. Я уверен в себе и думаю, что провел хороший сезон. В глубине души я знаю, что являюсь игроком НХЛ и опыт выступления на чемпионате мира укрепил меня во мнении, что я готов играть в лиге на следующий год. Я хочу решать исход матчей и как можно быстрее заявить о себе», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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