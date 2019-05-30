Шеро: Хьюз мог заняться гольфом, но поехал на ЧМ и хорошо сыграл с Россией

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением об игре Каапо Какко и Джека Хьюза на чемпионате мира по хоккею.
«Уверен, что это замечательный опыт для них обоих. Каапо, даже если бы он не набирал очков, играл в команде, которая стала чемпионом. Это уникальное событие само по себе. С Джеком всё немного иначе. Он мог поставить точку после юниорского чемпионата мира, заняться гольфом. Но он решил поехать на чемпионат мира. Это не так просто. Он никогда раньше не играл с этими хоккеистами, не сталкивался с этими тренерами и обслуживающим персоналом. Но захотел получить такой опыт. Он замечательно играл против сборной России в последнем матче. Мне понравилось, как он адаптировался к новым условиям. Думаю, что этот опыт пошёл на пользу им обоим», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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