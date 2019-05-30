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Стал известен новый состав правления «Торпедо»

Стал известен новый состав правления «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 30 мая, состоялось заседание нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», в рамках которого было принято решение о новом составе правления, информирует официальный сайт команды. Напомним, новым генеральным директором «Торпедо» назначен Александр Харламов.

В новый состав правления вошли: Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Ерёмина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.

Напомним, прошедший сезон нижегородский коллектив провёл в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф вылетев после серии с астанинским «Барысом» (3-4).

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«Торпедо» вернулось в Западную конференцию
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