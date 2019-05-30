Стал известен новый состав правления «Торпедо»
Сегодня, 30 мая, состоялось заседание нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», в рамках которого было принято решение о новом составе правления, информирует официальный сайт команды. Напомним, новым генеральным директором «Торпедо» назначен Александр Харламов.
В новый состав правления вошли: Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Ерёмина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.
Напомним, прошедший сезон нижегородский коллектив провёл в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф вылетев после серии с астанинским «Барысом» (3-4).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Торпедо» вернулось в Западную конференцию
- 30 мая 2019
-
19:38
-
19:26
-
18:49
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:22
-
16:58
-
16:30
-
16:02
-
15:54
-
15:31
-
15:02
-
14:48
-
14:22
-
13:55
-
13:46
-
13:25
-
12:54
-
12:34
-
12:07
-
11:56
-
11:35
-
11:19
-
10:44
-
10:34
-
10:30
-
09:55
-
09:37
-
09:14
-
08:56
-
08:32
-
08:15
-
06:41
-
06:14
Партнерский контент