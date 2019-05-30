«Торонто» обменял права на Фёдора Гордеева в «Миннесоту»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд» совершили обмен, информирует североамериканский инсайдер Боб Маккензи. В Миннесоту отправились права на 20-летнего защитника Фёдора Гордеева, взамен канадский клуб получил право условного выбора в первом раунде.
Если «Миннесота» не подпишет контракт с хоккеистом, он снова отправится на драфт НХЛ.
Гордеев был выбран «Торонто» на драфте 2018 года в пятом раунде под общим 141-м номером. У Гордеева два паспорта — канадский и российский, но ранее в интервью он утверждал, что планирует выступать за сборную России. В сезоне-2018/19 защитник выступал в Хоккейной лиге Онтарио.
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