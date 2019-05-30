Какко: не меняю размер клюшки с 14 лет, привык играть короткими
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал, почему играет укороченными клюшками.
«У каждого свои предпочтения. Я привык к таким клюшкам, мне они нравятся. Видел клюшки разного размера, поэтому не могу сказать, насколько моя клюшка короче остальных. Играю клюшками такой длины с 14 лет. Не знаю, почему не стал удлинять их, став старше. Наверное, так приятнее. Мне нравится, когда у меня шайба, нравится работать с ней. Например, в углах, где мало места и нет времени. В таких ситуациях короткая клюшка даёт мне некоторое преимущество — с длинной там неудобно. Мне нравятся короткие клюшки», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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