Журналист — о слезах Ржиги: это не актёрская игра, он порой себя не контролирует
Чешский журналист Павел Русавы прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной Чехии Милошем Ржигой, не сдержавшим слёз на пресс-конференции после чемпионата мира.
«Милош Ржига не меняется. Чаще всего он руководствуется чистыми эмоциями. Использует как положительные, так и отрицательные эмоции, находя в этом ключи управления командой. Порой он себя не контролирует вовсе, так что его слёзы — не актёрская игра.
На несколько минут он стал не большим боссом, а просто Милошем. Его было очень жаль, наверняка армия его поклонников значительно пополнилась. Эмоции — та область, в которой Ржига уникален. В ней кроются его плюсы и минусы, иначе он просто не умеет», — написал журналист.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
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