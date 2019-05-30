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Журналист — о слезах Ржиги: это не актёрская игра, он порой себя не контролирует

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Журналист — о слезах Ржиги: это не актёрская игра, он порой себя не контролирует
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Чешский журналист Павел Русавы прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной Чехии Милошем Ржигой, не сдержавшим слёз на пресс-конференции после чемпионата мира.

«Милош Ржига не меняется. Чаще всего он руководствуется чистыми эмоциями. Использует как положительные, так и отрицательные эмоции, находя в этом ключи управления командой. Порой он себя не контролирует вовсе, так что его слёзы — не актёрская игра.

На несколько минут он стал не большим боссом, а просто Милошем. Его было очень жаль, наверняка армия его поклонников значительно пополнилась. Эмоции — та область, в которой Ржига уникален. В ней кроются его плюсы и минусы, иначе он просто не умеет», — написал журналист.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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