Директор «Северстали»: нового Шипачёва не будет, он в единственном экземпляре
Хоккейная школа череповецкой «Северстали» подвела итоги сезона, информирует официальный сайт команды. На церемонии подведения итогов к ученикам обратился директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков.
«Журналисты часто задают вопрос, когда будут новые Бучневичи, Киселевичи, Шипачёвы. На такие вопросы всегда отвечаю так: «Их не будет, потому что они в одном экземпляре. Будут новые ребята, с другой фамилией». Желаю вам достижения спортивных результатов, высот и, самое главное, расти хорошими людьми», — приводит слова функционера официальный сайт команды.
В прошедшем регулярном чемпионате «Северсталь» заняла 10-е место в Западной конференции, заработав 51 очко.
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