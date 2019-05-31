Очаровательная Тартакова, приз Сорокину, Лепс на сцене. Фото гала-вечера ХК ЦСКА
30 мая в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» состоялась торжественная церемония чествования игроков и тренерского штаба ХК ЦСКА.
19 апреля 2019 года ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.
В финальной серии 2019 года подопечные Игоря Никитина переиграли «Авангард» со счётом 4-0.
После официальной части на мероприятии выступили такие звёзды эстрады, как Пелагея, Валерий Меладзе и Григорий Лепс.
Лучшие кадры с торжественной церемонии чествования ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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В Москве состоялась церемония вручения золотых медалей и Кубка чемпионов России.
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