Генменеджер «Оттавы»: Нильссон — трудяга, его контракт даст стабильность
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Андерсом Нильссоном. Соглашение рассчитано на два года, за которые игрок заработает $ 5,2 млн ($ 2,8 млн — в сезоне-2019/20, $ 2,4 млн — в сезоне-2020/21).
«Мы очень рады подписать Андерса еще на два сезона. Это конкурентоспособный, талантливый ветеран, который после обмена играл очень хорошо. Кроме того, Андерс — великолепный партнер и трудяга, что делает его отличным дополнением нашей растущей команде. Подписание этого контракта придаст стабильности вратарской линии, что крайне важно для обеспечения успеха нашей растущей команды», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 30 мая 2019
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