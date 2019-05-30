Генменеджер «Оттавы»: Нильссон — трудяга, его контракт даст стабильность

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Андерсом Нильссоном. Соглашение рассчитано на два года, за которые игрок заработает $ 5,2 млн ($ 2,8 млн — в сезоне-2019/20, $ 2,4 млн — в сезоне-2020/21).



«Мы очень рады подписать Андерса еще на два сезона. Это конкурентоспособный, талантливый ветеран, который после обмена играл очень хорошо. Кроме того, Андерс — великолепный партнер и трудяга, что делает его отличным дополнением нашей растущей команде. Подписание этого контракта придаст стабильности вратарской линии, что крайне важно для обеспечения успеха нашей растущей команды», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.