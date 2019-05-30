Александр Овечкин номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ
Издание GQ открыло голосование на премию лучшему российскому спортсмену года. В число номинантов вошли Александр Овечкин (хоккей), Хабиб Нурмагомедов (MMA), Павел Кулижников (конькобежный спорт), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина) и Карен Хачанов (теннис).
Овечкин в прошедшем году побил несколько рекордов Национальной хоккейной лиги и впервые выиграл Кубок Стэнли. Нурмагомедов в 2018 году выиграл титул чемпиона UFC и победил Конора Макгрегора. Кулижников выиграл золото на чемпионате мира в спринтерском многоборье и установил мировой рекорд. Климов стал первым россиянином в истории, выигравшим этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Хачанов стал лучшим теннисистом России, обыграл Новака Джоковича и выиграл Кубок Кремля.
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Овечкин, Малкин и другие хоккеисты провели совместное празднование.
- 30 мая 2019
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