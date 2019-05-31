Риикола остался в «Питтсбурге», он восьмой защитник на одностороннем контракте

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Юусо Рииколой. Соглашение с 25-летним финном рассчитано на один год и является односторонним. Зарплата – $ 850 тыс.

В минувшем регулярном сезоне Риикола провёл за «пингвинов» 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3» и среднем времени 16.41. В плей-офф участия не принимал. Это был дебютный сезон для Рииколы в лиге.

Уроженец Йоэнсуу стал восьмым защитником в «Питтсбурге» на одностороннем контракте. Ранее подобные соглашения заключили Крис Летанг, Джек Джонсон, Олли Мяятта, Джастин Шульц, Брайан Дюмулен, Эрик Гудбрэнсон и Чад Руэдел. Без контракта на данный момент находится Маркус Петтерссон.