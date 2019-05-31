Чемпион мира 2019 года Луостаринен заключил контракт с «Каролиной»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявил о подписании стандартного контракта новичка с финским форвардом Ээту Луостариненом. Соглашение рассчитано на три сезона.

20-летний игрок был выбран «ураганами» на драфте НХЛ-2017 во втором раунде под общим 42-м номером. Минувший сезон провёл в клубе «КалПа» и набрал 36 (15+21) очков в 54 матчах. В составе команды также стал победителем Кубка Шпенглера, забросив одну шайбу в четырёх матчах.

Луостаринен выступал за сборную Финляндии на ЧМ-2019 (четыре матча), но покинул расположение команды по ходу группового турнира из-за травмы.

Ранее «Детройт Ред Уингз» заключил контракт с защитником финской сборной Оливером Каски.