Кожевников: Малкину нужен новый вызов. Пора возвращаться в «Магнитку»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников полагает, что российскому форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину пора возвращаться в магнитогорский «Металлург».

«Никогда не видел, чтобы у такого большого мастера, как Малкин, на одну точную передачу приходились две неточные. Евгению, при всём к нему уважении, не удался ни клубный сезон, ни национальный. Кстати, как и капитану его „Питтсбурга“ Сидни Кросби, который сезон НХЛ завалил и даже не поехал на чемпионат мира. В отличие от Малкина.

Моё мнение: Евгений немного засиделся в «Питтсбурге», тем более там всё равно основная ставка сделана на Кросби — как в своё время в «Детройте» на Стива Айзермана при другом ещё более сильном центре Сергее Фёдорове.

Мне кажется, Малкину нужен новый вызов. Он игрок прежде всего больших площадок, на которых можно разогнаться и показать весь свой потенциал одного из лучших диспетчеров мирового хоккея. Свои кубки в НХЛ он завоевал. «Питтсбург» в ближайшие годы всё равно не поднимется, так что пора возвращаться в родную «Магнитку». Ажиотаж в Магнитогорске и в других городах КХЛ гарантирован! Тем более что один из руководителей «Металлурга» Геннадий Величкин в прессе сказал, что возвращение Малкина рассматривается клубом по умолчанию", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.