Хацей: даже великий Ягр не имел ничего против того, чтобы жить и играть в Омске

Директор «Авангард» по хоккейным операциям Евгений Хацей прокомментировал распространённое мнение, что «ястребам» удалось собрать сильный состав, позволивший пробиться в финал Кубка Гагарина, благодаря тому что клуб играет в Балашихе, а не Омске.
«А что тут можно сказать, когда практически все игроки, за исключением двух-трёх, пришедших в „Авангард“ по ходу сезона, были подписаны ещё тогда, когда никто и понятия не имел, что клубу придётся выступать не в Омске?! Очевидно ведь, что такие разговоры – полная ерунда. Если уж даже великий Ягр не имел ничего против того, чтобы жить и играть в Омске, так о чём тут говорить?!
Четыре легионера покинули клуб в межсезонье? Мы очень благодарны этим ребятам. И Стольберг, и Деарне честно делали свою работу на хорошем уровне, показывали в плей-офф именно то, чего мы от них и ждали. Ну а про Тальбо Хартли всегда говорил, что это игрок с большим сердцем. Он очень помог нам в плей-офф. Далеко не факт, что мы прошли бы Уфу, если бы не Максим. Просто в силу возраста потенциал этих игроков к росту уже ограничен, клубу нужны более молодые хоккеисты на легионерские позиции", — цитирует Хацея «Домашняя газета».
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