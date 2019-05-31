«Миннесота» подписала контракт с Гордеевым, у него два гражданства

«Миннесота Уайлд» подписала контракт новичка с защитником Фёдором Гордеевым, права на которого ранее выменяла у «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.

Гордеев был выбран «Торонто» на драфте 2018 года в пятом раунде под общим 141-м номером. У Гордеева два паспорта — канадский и российский, но ранее в интервью он утверждал, что планирует выступать за сборную России.

В сезоне-2018/19 защитник выступал в Хоккейной лиге Онтарио, где стал чемпионом в составе «Гелфа», куда перешёл по ходу сезона из «Флинта». Всего провёл в регулярном чемпионате OHL 63 матча, в которых набрал 32 (7+25) очка при показателе полезности «+3». В плей-офф в 23 матчах набрал 3 (2+1) очка, также забил один гол в четырёх матчах Мемориального кубка.

«Лифс» в итоге получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2020, изначально принадлежавший «Виннипег Джетс» и полученный «Уайлд» за сделку с участием форварда Мэтта Хендрикса в феврале 2019 года.