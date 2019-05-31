«Адмирал» подписал контракт с экс-защитником клуба ВХЛ «Тамбов» Родионовым

«Адмирал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Александром Родионовым. Срок соглашения не уточняется. В КХЛ Родионов ранее не играл.

23-летний игрок в минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «Тамбов». В 43 матчах регулярного чемпионата Александр набрал 13 (3+10) очков при показатели полезности «0» и 52 минутах штрафа. В плей-офф «Тамбов» не пробился, заняв 23-е место в регулярке.

В общей сложности за карьеру в ВХЛ сыграл 87 игр, в которых забросил 5 шайб и сделал 20 голевых передач. Также он набрал 77 минут штрафа и заработал "-9".

За карьеру в МХЛ воспитанник воскресенского хоккея принял участие в 165 играх, забросив 13 шайб и сделав 32 результативные передачи при 313 штрафных минутах и полезности "+14".