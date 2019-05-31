«Куньлунь» объявил о переходе игрока из университетской лиги Канады
«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским защитником Джейсоном Фрэмом, информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги.
Последние 2,5 сезона 24-летний Фрэм выступал за команду университета Альберты в канадской университетской лиге. В минувшем сезоне Джейсон забросил 9 шайб и сделал 21 результативную передачу в 28 матчах. В 5 играх плей-офф на счету игрока 3 (2+1) очка.
В сезоне-2016/17 он сыграл два матча в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс». Это является высшим достижением для игрока, который большую часть карьеры провёл в Западной хоккейной лиге в составе «Спокэйн Чифс».
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