Увис Балинскис и Микелис Редлихс продолжат играть за рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с защитником Увисом Балинскисом и нападающим Микелисом Редлихсом. Сроки соглашений не уточняются.

В минувшем сезоне 22-летний Балинскис провёл за рижан 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 19.51. Также выступил за сборную Латвии на ЧМ-2019, набрав 1 (0+1) очко в 7 матчах.

34-летний Редлихс в сезоне-2018/19 забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач в 57 матчах при полезности "-3" и 34 штрафных минутах. Следующий сезон станет для ветерана рижан 10-м в клубе в КХЛ. Также за карьеру в лиге Микелис выступал в составе «Локомотива».