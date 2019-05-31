Увис Балинскис и Микелис Редлихс продолжат играть за рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с защитником Увисом Балинскисом и нападающим Микелисом Редлихсом. Сроки соглашений не уточняются.
В минувшем сезоне 22-летний Балинскис провёл за рижан 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 19.51. Также выступил за сборную Латвии на ЧМ-2019, набрав 1 (0+1) очко в 7 матчах.
34-летний Редлихс в сезоне-2018/19 забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач в 57 матчах при полезности "-3" и 34 штрафных минутах. Следующий сезон станет для ветерана рижан 10-м в клубе в КХЛ. Также за карьеру в лиге Микелис выступал в составе «Локомотива».
Двукратный чемпион Швеции Кристофер Берглунд перешёл в рижское «Динамо»
- 31 мая 2019
-
12:30
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
09:00
-
08:31
-
08:14
-
08:05
-
07:50
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:19
-
22:56
-
22:30
-
21:59
-
21:28
-
20:54
-
20:20
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:38
-
19:26
-
18:49
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:22
-
16:58
Партнерский контент