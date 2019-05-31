Бержерон: Тарасенко обладает отменным броском. «Бостон» старается закрыть его

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением об игре форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Очевидно, что он обладает отменным броском. И вообще вся его тройка играет здорово. Тарасенко здорово использует свою скорость. Находит моменты, чтобы вырваться в атаку, убежать от защиты. Мы стараемся его закрывать, но он ищет пути, как в отрыве завладеть шайбой. И когда он её получает, то она недолго остаётся на его клюшке», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

Во второй игре финальной серии Тарасенко забросил шайбу, которая стала для него 32-й в плей-офф. Форвард продлил серию с заброшенными шайбами в плей-офф до четырёх матчей. Тарасенко занимает девятое место в истории НХЛ среди хоккеистов, представляющих Россию. На восьмой строчке располагается Павел Буре, забросивший 35 шайб.