Рижское «Динамо» сохранило в команде Андриса Джериньша

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с нападающим Андрисом Джериньшом.

В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 12 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата при 40 штрафных минутах и показателе полезности "-10". В среднем за матч Андрис проводил на льду 14 минут 25 секунд. Следующий сезон станет для Джериньша девятым в рижском клубе. Больше в КХЛ Андрис нигде не играл.

За карьеру хоккеист принял участие в восьми чемпионатах мира в составе национальной команды. В сезоне-2018/19 Джериньш за сборную не играл.

Ранее рижское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с защитником Увисом Балинскисом и нападающим Микелисом Редлихсом.