Рижское «Динамо» сохранило в команде Андриса Джериньша
Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с нападающим Андрисом Джериньшом.
В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 12 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата при 40 штрафных минутах и показателе полезности "-10". В среднем за матч Андрис проводил на льду 14 минут 25 секунд. Следующий сезон станет для Джериньша девятым в рижском клубе. Больше в КХЛ Андрис нигде не играл.
За карьеру хоккеист принял участие в восьми чемпионатах мира в составе национальной команды. В сезоне-2018/19 Джериньш за сборную не играл.
Ранее рижское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с защитником Увисом Балинскисом и нападающим Микелисом Редлихсом.
Увис Балинскис и Микелис Редлихс продолжат играть за рижское «Динамо»
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