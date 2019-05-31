Жена Овечкина: нам писали, что вы там чёрную икру едите, а дети голодают

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, рассказала о благотворительной деятельности мужа.

«Чья была идея наполнить Кубок Стэнли чёрной икрой? Подумали, что должно быть что-то русское, а чёрная икра — это абсолютно русская история. Писали нам, что вот, вы там чёрную икру едите, а дети голодают. Слушайте, мой муж пашет, кровью и потом зарабатывает, ни у кого денег не крадёт, а получает официально за свой колоссальный труд, так что он может распоряжаться ими как хочет. Саша многое делает для детей и детских домов, просто он об этом не говорит, так как он это делает не для похвалы.



Могу рассказать историю, благодаря которой я поняла, кто такой Саша и в чём заключается его позиция. Мы обручились, я была в Вашингтоне, у нас есть карточка, на которой счета за телефон и прочее. Я настроила СМС-уведомления о списании средств. Как-то собираюсь на игру, и тут мне приходит сообщение о снятии 40 тысяч долларов. Я не могу понять, думала, что украли, в испуге звоню финансисту, говорю: «Можете, пожалуйста, проверить, что за списание средств?» Он мне перезвонил и сказал, что Саша на протяжении 12 лет покупает восемь билетов на каждую домашнюю игру «Вашингтона» больным детям и детишкам из малоимущих семей. После матча я спросила Сашу, почему он мне об этом не говорил, а он сказал мне: «А зачем?» Такая у него позиция, он не говорит, а делает. И я считаю, что намного важнее делать, чем просто говорить», – цитирует Шубскую Sport24.

Овечкин, Кузнецов и Орлов наполнили Кубок Стэнли чёрной икрой