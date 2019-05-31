Маккензи: Зайцев — неоднозначная личность. «Торонто» будет сложно его обменять

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился мнением о возможном обмене защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева.



«Никита Зайцев попросил «Торонто» обменять его по личным причинам. Контракт хоккеиста с зарплатой $ 4,5 млн в год будет действовать ещё пять лет. Конечно, «Лифс» попытаются найти для него новый клуб, но состояние платёжной ведомости не позволит им сохранить часть зарплаты игрока. Зайцев – неоднозначная личность. Скорее всего, клубу будет сложно обменять его в ближайшее время. Контракт с хоккеистом подписало предыдущее руководство «Лифс», а нынешняя власть испытывает симпатии к способному защитнику, который может играть в топ-4.



Джейк Гардинер, скорее всего, не вернётся в следующем сезоне. Трэвис Дермотт перенёс операцию на плече и не сможет вернуться в строй к началу сезона. Если Зайцев уйдёт, то появятся дыры в обороне. Будет интересно посмотреть на того, кто займёт его место и во что это обойдётся клубу. Можно сказать, что в «Торонто» будут рады избавиться от долгосрочных финансовых обязательств перед Зайцевым. Проблема в том, что такой контракт связывает им руки. Им будет сложно получить что-то стоящее взамен. Когда Зайцев стал доступен для обмена, несколько команд отправили запрос. Но пока неясно, сколько клубов ждут, что «Лифс» сохранят в своей платёжной ведомости часть зарплаты игрока», – написал Маккензи.

Генменеджер «Торонто»: ищем новый старт для Зайцева по его личным причинам