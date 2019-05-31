Новым форвардом рижского «Динамо» стал Картер Эштон

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о заключении контракта с канадским нападающим Картером Эштоном.

28-летний хоккеист в минувшем сезоне играл за «Северсталь». Он принял участие в 36 встречах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметившись 14 (9+5) баллами при показателе полезности "-4" и 26 минутах штрафного времени. В среднем Эштон проводил на площадке около 15 минут за матч.

Эштон начинал профессиональную карьеру в Канаде в команде WHL «Летбридж Харрикейнз». Выступал в AHL в составе «Норфолк Эдмиралз» и «Торонто Марлиз». Также выступал в НХЛ в «Торонто Мэйпл Лифс». В КХЛ дебютировал в составе нижегородского «Торпедо» в сезоне-2015/16. Также за карьеру в лиге играл в составе «Лады».