Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон, информирует официальный «твиттер» московского клуба. Контракт действовал до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+23" и 37 штрафных минутах. В плей-офф Михаил не имел стабильного места в составе и сыграл всего шесть игр.

Защитник выступал за «армейский» клуб с сезона-2017/18. За карьеру в лиге также защищал цвета «Локомотива». В общей сложности принял участие в 493 матчах, в которых набрал 60 (13+47) очков.

В скором времени о заключении контракта с игроком объявит уфимский «Салават Юлаев».