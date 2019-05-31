Бержерон: «Бостон» должен забыть о прошлой игре — там уже ничего не исправить

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск.

«Мы должны реабилитироваться за прошлую игру. Нам нужно про неё забыть, потому что в ней мы уже ничего не можем исправить. Когда случается такая игра, необходимо уделить внимание тому, что мы можем улучшить. Нам нужно выходить и играть в своём стиле. И надо улучшить игру в своей зоне, всё начинается оттуда», – цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

Защитник «Бостона» Мэтт Грызлик не сыграет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Грызлик получил травму во втором матче серии после силового приёма Оскара Сундквиста. Хоккеист «блюзменов» впоследствии был дисквалифицирован.