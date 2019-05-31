«Нефтехимик» подписал контракт с Мэттом Уайтом
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с американским форвардом Мэттом Уайтом, информирует официальный сайт нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий выступал в составе немецкого клуба «Аугсбург» и в 50 матчах регулярного сезона набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «+3». В 14 матчах плей-офф Мэтт набрал 9 (4+5) баллов.
Уайт имеет большой опыт выступления в заокеанских лигах. Выступал за университет Небраска-Омаха, затем играл таких клубах, как «Онтарио Рейн», «Манчестер Монархс» и «Милуоки Адмиралс». В общей сложности за карьеру в АХЛ Уайт провёл 131 матч, в которых забросил 27 шайб и сделал 41 результативную передачу при полезности «-9».
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