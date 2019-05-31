Экс-форвард «Магнитки» Михал Булирж вернулся в «Либерец»
Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Михал Булирж заключил контракт с «Либерецом», информирует официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 27-летний Булирж на момент перехода в «Магнитку» являлся лучшим снайпером Экстралиги. В 11 матчах регулярного чемпионата Михал забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. В КХЛ Булирж сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 7 голами и 8 голевыми передачами. В 6 играх плей-офф Михал набрал 3 (2+1) очка.
1 мая 2019 года «Металлург» объявил об уходе 10 игроков, среди которых был и чешский легионер. Булирж вернулся в «Либерец», за который выступал на протяжении всей карьеры до «Магнитки».
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