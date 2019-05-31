Петунин: рад вернуться в «Динамо», спасибо «Северстали» за предоставленный шанс

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин прокомментировал возвращение в стан бело-голубых.

«Конечно, рад. «Динамо» воспитало меня и дало возможность играть. С клубом связаны такие яркие воспоминания, как завоевание Братины. Цель на сезон? Самое главное — закрепиться в основном составе.

Прежде всего хочется сказать спасибо «Северстали» за предоставленный шанс. В Череповце организация на высшем уровне: команда и болельщики очень тепло меня приняли. Если честно, не ожидал такого», — цитирует Петунина официальный сайт московского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний Петунин принял участие в 16 встречах в составе «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-5» и 0 минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке около 10 минут за игру. В Череповце Александр набрал 6 (3+3) очков в 17 играх при игровом времени в 14 минут 37 секунд.