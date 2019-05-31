Григоренко: Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет
Нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко рассказал об игре в одном звене с Евгением Малкиным и Евгением Дадоновым на чемпионате мира в Словакии.
«С двумя Евгениями приятно играть. Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет. Грех жаловаться», — приводит слова Григоренко официальный сайт КХЛ.
На турнире в Словакии подопечные Ильи Воробьёва заняли третье место. На групповой стадии они провели матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале сборная России обыграла американцев со счётом 4:3, но в полуфинале уступила финнам, пропустив единственную шайбу в третьем периоде. В матче за бронзовые медали российская команда обыграла Чехию со счётом 3:2 Б.
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