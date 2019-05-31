Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Григоренко: Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Григоренко: Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко рассказал об игре в одном звене с Евгением Малкиным и Евгением Дадоновым на чемпионате мира в Словакии.

«С двумя Евгениями приятно играть. Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет. Грех жаловаться», — приводит слова Григоренко официальный сайт КХЛ.

На турнире в Словакии подопечные Ильи Воробьёва заняли третье место. На групповой стадии они провели матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале сборная России обыграла американцев со счётом 4:3, но в полуфинале уступила финнам, пропустив единственную шайбу в третьем периоде. В матче за бронзовые медали российская команда обыграла Чехию со счётом 3:2 Б.

Кожевников: Малкину нужен новый вызов. Пора возвращаться в «Магнитку»
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент