Дубас: Бэбкок провёл ещё один год, и в этом сезоне были поводы для разочарований

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас оценил работу наставника команды Майка Бэбкока.
«Майк провёл ещё один год в команде, и в этом сезоне были поводы для разочарований. Но я считаю взлёты и падения отличной проверкой отношений между людьми. В игре любой команды в течение сезона случаются разные периоды. Они бывают не только в спорте, но и в бизнесе. Это настоящий экзамен для отношений между людьми.
Справитесь ли вы с проблемами, сложностями, сохраните ли понимание того, что у вас одна цель и вы вместе работаете, чтобы достичь её? Особенно когда вы подводите итоги сезона, оцениваете его результаты. Президент клуба оценивает меня, я оцениваю тренерский штаб, сотрудников команды, игроков, прогресс, которого мы добились. Мы знаем, над чем нам надо работать. Но этот сезон был успешным: пройдя его, мы понимаем, что хотим работать вместе, вместе хотим двигаться вперёд. Так что здесь всё хорошо», — цитирует Дубаса официальный сайт лиги.
- 31 мая 2019
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